Ausblick: Labcorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Labcorp stellt am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Labcorp 1,70 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,33 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Labcorp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,56 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,33 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,84 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,99 Milliarden USD, gegenüber 13,01 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at