Labcorp Holdings Aktie

Labcorp Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40C39 / ISIN: US5049221055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Labcorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Labcorp lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Labcorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD gegenüber 3,12 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Labcorp in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,76 Milliarden USD im Vergleich zu 3,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,35 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,46 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,75 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Labcorp Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Labcorp Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Labcorp Holdings Inc Registered Shs 296,00 0,68% Labcorp Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX stabil erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften kaum verändert in den Handel einsteigen. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen