Labrador Iron Ore Royalty Aktie

Labrador Iron Ore Royalty für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5XD / ISIN: CA5054401073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Labrador Iron Ore Royalty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Labrador Iron Ore Royalty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,311 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 41,4 Millionen CAD gegenüber 46,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,31 Prozent.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 158,0 Millionen CAD, gegenüber 165,9 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Labrador Iron Ore Royalty Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Labrador Iron Ore Royalty Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Labrador Iron Ore Royalty Corp 26,75 0,75% Labrador Iron Ore Royalty Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag stärker erwartet. Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen