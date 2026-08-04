Ausblick: Labrador Iron Ore Royalty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Labrador Iron Ore Royalty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,311 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 41,4 Millionen CAD gegenüber 46,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,31 Prozent.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 158,0 Millionen CAD, gegenüber 165,9 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at