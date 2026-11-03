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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Labrador Iron Ore Royalty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Labrador Iron Ore Royalty präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,210 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Labrador Iron Ore Royalty 0,470 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 35,4 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 19,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,918 CAD, gegenüber 1,57 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 142,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 165,9 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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