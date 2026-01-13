Lacto Japan Aktie
WKN DE: A14YM7 / ISIN: JP3967250006
|
13.01.2026 07:01:06
Ausblick: Lacto Japan verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lacto Japan wird am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 80,44 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lacto Japan noch 60,44 JPY je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 43,47 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,73 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 440,56 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 315,83 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 180,90 Milliarden JPY, gegenüber 170,91 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
