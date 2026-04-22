Ladder Capital a Aktie
WKN DE: A1XD2P / ISIN: US5057431042
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ladder Capital A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ladder Capital A wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ladder Capital A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ladder Capital A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 52,3 Millionen USD im Vergleich zu 91,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD im Vergleich zu 0,510 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 231,4 Millionen USD, gegenüber 392,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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