Ausblick: Ladder Capital A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ladder Capital A wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,230 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ladder Capital A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ladder Capital A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 52,3 Millionen USD im Vergleich zu 91,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD im Vergleich zu 0,510 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 231,4 Millionen USD, gegenüber 392,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at