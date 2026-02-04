Ladder Capital a Aktie
Ausblick: Ladder Capital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ladder Capital A wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
7 Analysten schätzen, dass Ladder Capital A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,237 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 51,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,914 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,860 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 224,0 Millionen USD, gegenüber 511,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
