Ladder Capital a Aktie

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WKN DE: A1XD2P / ISIN: US5057431042

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Ladder Capital A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ladder Capital A präsentiert am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,236 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 42,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 56,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 98,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,990 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 232,7 Millionen USD, gegenüber 392,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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