Lagercrantz Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QEJ6 / ISIN: SE0014990966
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lagercrantz Group Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lagercrantz Group Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,46 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lagercrantz Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Lagercrantz Group Registered B 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,76 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lagercrantz Group Registered B 2,46 Milliarden SEK umsetzen können.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,92 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,95 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,50 Milliarden SEK, gegenüber 9,39 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
