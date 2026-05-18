Lagercrantz Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QEJ6 / ISIN: SE0014990966
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18.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lagercrantz Group Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lagercrantz Group Registered B wird am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,56 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lagercrantz Group Registered B 1,49 SEK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Lagercrantz Group Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,82 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,50 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,09 SEK, gegenüber 4,95 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 10,61 Milliarden SEK im Vergleich zu 9,39 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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