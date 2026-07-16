Lagercrantz Group AB Registered b Aktie

Lagercrantz Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QEJ6 / ISIN: SE0014990966

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Lagercrantz Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lagercrantz Group Registered B wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 SEK gegenüber 1,28 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,87 Milliarden SEK gegenüber 2,47 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,25 SEK, während im vorherigen Jahr noch 5,82 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,97 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,61 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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