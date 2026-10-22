Ausblick: Lagercrantz Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lagercrantz Group Registered B wird am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,51 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lagercrantz Group Registered B 1,26 SEK je Aktie eingenommen.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,82 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 14,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,46 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,15 SEK, während im vorherigen Jahr noch 5,82 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,13 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,61 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at