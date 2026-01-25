Lakeland Financial Aktie
WKN: 923140 / ISIN: US5116561003
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Lakeland Financial legt Quartalsergebnis vor
Lakeland Financial veröffentlicht am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,06 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lakeland Financial einen Gewinn von 0,940 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 69,5 Millionen USD gegenüber 105,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,91 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,63 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 272,0 Millionen USD, gegenüber 430,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
|Lakeland Financial Corp.
|58,83
|-3,32%
