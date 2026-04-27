Ausblick: Lakeland Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lakeland Financial wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,01 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,49 Prozent erhöht. Damals waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 70,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 30,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lakeland Financial einen Umsatz von 101,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,31 USD, gegenüber 4,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 291,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 421,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at