Lakeland Industries Aktie
WKN: 897575 / ISIN: US5117951062
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08.06.2026 07:01:06
Ausblick: Lakeland Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lakeland Industries äußert sich am 09.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,158 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 47,4 Millionen USD – ein Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lakeland Industries 46,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,630 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 200,1 Millionen USD, gegenüber 192,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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