Lakeland Industries Aktie

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WKN: 897575 / ISIN: US5117951062

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Lakeland Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lakeland Industries präsentiert am 16.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,215 USD. Dies würde einen Gewinn von 91,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Lakeland Industries -2,420 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 49,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,203 USD, gegenüber -2,430 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 196,3 Millionen USD im Vergleich zu 167,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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