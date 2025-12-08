Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Lakeland Industries Aktie

WKN: 897575 / ISIN: US5117951062

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: Lakeland Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lakeland Industries präsentiert in der am 09.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,260 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2500 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lakeland Industries 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 25,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 57,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,425 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,430 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 212,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 167,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
