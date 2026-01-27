Lam Research Aktie

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Lam Research legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lam Research äußert sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 27 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,17 USD. Dies würde einem Zuwachs von 27,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lam Research 0,920 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten ein Plus von 19,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 31 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,15 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,42 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,44 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

