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Lam Research Aktie

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WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Lam Research stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lam Research stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 1,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,66 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 28,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,70 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,15 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,20 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 18,44 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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