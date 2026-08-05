Lamar Advertising Company Aktie
WKN DE: A12FFH / ISIN: US5128161099
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lamar Advertising Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lamar Advertising Company (A) stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD gegenüber 1,52 USD im Vorjahresquartal.
Lamar Advertising Company (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 606,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,92 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,38 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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