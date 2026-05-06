Ausblick: Lamar Advertising Company (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lamar Advertising Company (A) wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Lamar Advertising Company (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,824 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 505,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 522,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,68 USD je Aktie, gegenüber 5,77 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,37 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at