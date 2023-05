Ausblick: Lamar Advertising Company (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lamar Advertising Company (A) lässt sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lamar Advertising Company (A) die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,813 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lamar Advertising Company (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lamar Advertising Company (A) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 465,8 Millionen USD im Vergleich zu 451,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD im Vergleich zu 4,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden USD, gegenüber 2,03 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at