Lamar Advertising Company Aktie
WKN DE: A12FFH / ISIN: US5128161099
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lamar Advertising Company (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lamar Advertising Company (A) wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 621,7 Millionen USD gegenüber 585,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,92 USD je Aktie, gegenüber 5,77 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,40 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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