Lamar Advertising Company Aktie
WKN DE: A12FFH / ISIN: US5128161099
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lamar Advertising Company (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lamar Advertising Company (A) wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Lamar Advertising Company (A) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 583,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 564,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,34 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,92 USD im Vergleich zu 3,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,26 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
