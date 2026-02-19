Lamar Advertising Company Aktie
WKN DE: A12FFH / ISIN: US5128161099
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lamar Advertising Company (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Lamar Advertising Company (A) lädt am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lamar Advertising Company (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,26 Prozent auf 592,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 579,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,84 USD im Vergleich zu 3,52 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,26 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
