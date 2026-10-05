Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
|
05.10.2026 07:01:06
Ausblick: Lamb Weston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lamb Weston präsentiert am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,588 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lamb Weston 0,460 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,65 Milliarden USD gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 6,52 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lamb Weston Holdings
|
07:01
|Ausblick: Lamb Weston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.09.26
|Erste Schätzungen: Lamb Weston stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: Lamb Weston zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Lamb Weston gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Lamb Weston Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Lamb Weston Holdings
|38,96
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.