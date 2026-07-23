Lamb Weston Holdings Aktie

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WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045

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23.07.2026 07:01:06

Ausblick: Lamb Weston zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lamb Weston stellt am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,626 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lamb Weston 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,70 Milliarden USD gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,77 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,50 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,54 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,45 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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