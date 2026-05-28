Lamor Corporation Aktie

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WKN DE: A3C861 / ISIN: FI4000512488

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28.05.2026 07:01:06

Ausblick: Lamor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lamor lädt am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lamor in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 15,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 19,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,055 EUR im Vergleich zu -0,130 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 87,1 Millionen EUR, gegenüber 90,2 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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