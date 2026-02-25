Lamor Corporation Aktie
WKN DE: A3C861 / ISIN: FI4000512488
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lamor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lamor lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lamor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,055 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,6 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Lamor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 32,8 Millionen EUR aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,070 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,060 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 95,0 Millionen EUR, gegenüber 114,4 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
