Ausblick: Lamor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lamor wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Lamor für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,040 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 20,02 Prozent auf 15,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,055 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,130 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 87,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 90,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at