Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lancaster Colony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lancaster Colony wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lancaster Colony noch ein Gewinn pro Aktie von 1,78 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lancaster Colony in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 519,7 Millionen USD im Vergleich zu 509,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,95 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

