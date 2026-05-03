Lancaster Colony Aktie

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WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Lancaster Colony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lancaster Colony lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,57 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lancaster Colony noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,32 Prozent auf 463,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lancaster Colony noch 457,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,01 USD im Vergleich zu 6,07 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,93 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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