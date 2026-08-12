Land and House Aktie

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WKN: 676046 / ISIN: TH0143010R16

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Land and House legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Land and House wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,054 THB je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Land and House 0,120 THB je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,57 Milliarden THB. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,81 Milliarden THB aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,315 THB je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 THB je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,50 Milliarden THB, gegenüber 20,25 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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