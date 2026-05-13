Land and House Aktie
WKN: 676046 / ISIN: TH0143010R16
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Land and House legt Quartalsergebnis vor
Land and House gibt am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,061 THB je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 THB je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,57 Milliarden THB gegenüber 4,50 Milliarden THB im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,346 THB prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,310 THB je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,37 Milliarden THB umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,25 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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