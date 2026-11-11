Land and House Aktie
WKN: 676046 / ISIN: TH0143010R16
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Land and House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Land and House wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,047 THB aus. Im letzten Jahr hatte Land and House einen Gewinn von 0,070 THB je Aktie eingefahren.
Land and House soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,82 Milliarden THB abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,308 THB, gegenüber 0,310 THB je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 22,40 Milliarden THB im Vergleich zu 20,25 Milliarden THB im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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