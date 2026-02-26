Land and House Aktie

Land and House für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676046 / ISIN: TH0143010R16

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Land and House stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Land and House wird am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,073 THB je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Land and House noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 THB in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,66 Milliarden THB gegenüber 5,90 Milliarden THB im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,04 Prozent.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,324 THB. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,460 THB einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 21,57 Milliarden THB aus, nachdem im Zeitraum zuvor 24,27 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

