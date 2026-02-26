Land & House PCL Aktie

Land & House PCL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 200423 / ISIN: TH0143010Z16

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Land House PCL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Land House PCL präsentiert am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Land House PCL im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,073 THB je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 THB je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Land House PCL in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,66 Milliarden THB im Vergleich zu 5,90 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,324 THB, gegenüber 0,460 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 21,57 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 24,27 Milliarden THB generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Land & House PCL

mehr Nachrichten

Analysen zu Land & House PCL

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Land & House PCL 0,10 0,00% Land & House PCL

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen