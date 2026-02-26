Ausblick: Land House PCL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Land House PCL präsentiert am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Land House PCL im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,073 THB je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 THB je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Land House PCL in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,66 Milliarden THB im Vergleich zu 5,90 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,324 THB, gegenüber 0,460 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 21,57 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 24,27 Milliarden THB generiert wurden.

Redaktion finanzen.at