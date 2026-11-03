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LandBridge Company LLC Registered a Aktie

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WKN DE: A40F67 / ISIN: US5149521008

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LandBridge Company LLC Registered A präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,525 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LandBridge Company LLC Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 29,73 Prozent auf 65,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,940 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 254,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 199,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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