Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LandBridge Company LLC Registered A wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,479 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LandBridge Company LLC Registered A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 50,2 Millionen USD im Vergleich zu 28,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 194,9 Millionen USD im Vergleich zu 110,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at