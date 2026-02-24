LandBridge Company LLC Registered a Aktie
WKN DE: A40F67 / ISIN: US5149521008
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LandBridge Company LLC Registered A wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,383 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 42,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LandBridge Company LLC Registered A einen Umsatz von 36,5 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,070 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 194,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 110,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LandBridge Company LLC Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu LandBridge Company LLC Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|LandBridge Company LLC Registered Shs -A-
|66,46
|-3,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX im Minus -- Wall Street freundlich erwartet -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen dürften fester in den Handel starten. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.