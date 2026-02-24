Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LandBridge Company LLC Registered A wird am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,383 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 42,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LandBridge Company LLC Registered A einen Umsatz von 36,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,070 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 194,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 110,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at