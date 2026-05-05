LandBridge Company LLC Registered a Aktie

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WKN DE: A40F67 / ISIN: US5149521008

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LandBridge Company LLC Registered A lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,548 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 174,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll LandBridge Company LLC Registered A nach den Prognosen von 8 Analysten 58,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 33,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,0 Millionen USD umgesetzt worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 246,2 Millionen USD, gegenüber 199,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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