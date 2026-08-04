LandBridge Company LLC Registered a Aktie

LandBridge Company LLC Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40F67 / ISIN: US5149521008

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LandBridge Company LLC Registered A äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,526 USD je Aktie gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 26,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 60,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 0,940 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 244,3 Millionen USD im Vergleich zu 199,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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