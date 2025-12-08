Ausblick: Lands End informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lands End lädt am 09.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,170 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Lands End soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 334,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,720 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at