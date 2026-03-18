Ausblick: Lands End stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lands End wird sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,780 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lands End einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lands End in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 473,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 441,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,747 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,200 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,36 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at