Ausblick: Landstar System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Landstar System wird am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,49 USD aus. Im letzten Jahr hatte Landstar System einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Landstar System einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,85 USD, gegenüber 3,31 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 5,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,74 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at