Ausblick: Landstar System präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Landstar System wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,41 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,31 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,01 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at