Ausblick: Landstar System stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Landstar System stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Landstar System 1,31 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Landstar System in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 1,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,53 USD, gegenüber 5,51 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 4,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at