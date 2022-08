Ausblick: Lannett legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lannett präsentiert in der am 24.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,460 USD. Dies würde einen Verlust von 142,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Lannett -0,190 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 74,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 29,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lannett einen Umsatz von 106,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,540 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,030 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 341,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 478,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at