Ausblick: Lantern Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lantern Pharma äußert sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,460 USD. Das entspräche einem Gewinn von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,540 USD erwirtschaftet wurden.

Lantern Pharma soll in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,670 USD je Aktie, gegenüber -1,930 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at