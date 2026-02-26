Ausblick: Lantheus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lantheus wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lantheus -0,170 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 367,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 391,1 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,57 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,36 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,53 Milliarden USD waren.

